10:11, 15 июля 0

Французы умеют придать шарм любому изделию. Даже если он создавался как чисто утилитарный. Бюджетный и практичный Renault Duster в исполнении Ultramarine выглядит изысканно и модно.

Второе поколение Renault Duster язык не повернется назвать скучным или неинтересным в плане дизайна. Высоко поднятый кузов с узнаваемым силуэтом имеет несколько интересных деталей, которые обращают на себя внимание. Фары с ярко выраженной линией ходовых огней и интеграцией внутренних элементов в хромированные полоски решетки радиатора, черный воздухозаборник на передних крыльях и задние фонари с 3-D рисунком...

Стиль – в деталях

А в специальной версии Ultramarine "изюминок" еще больше. Во-первых, цвет кузова в этой комплектации может быть ярко-синим под названием "синий неон" – как на тестовой машине. Бывают также белые, черные и стальные варианты, однако в этом цвете он действительно "ультрамарин". Колесные диски – двухцветные, пятиспицевые, на них тоже есть синий акцент.

Среди приятных мелочей – серебряные леера на крыше, такие же внедорожные "клыки" бамперов, тонированные окна.

Еще один стильный элемент – геометрический узор на темных рамках двери. Полупрозрачные, белые и синие линии можно долго рассматривать, чтобы узнать, как переплетаются эти многоугольники и куда прячутся друг за другом...

В салоне тоже несколько штрихов придают особое настроение. Казалось бы, знакомый интерьер с серым твердым пластиком... Но ручки вентиляционных решеток – с синей сердцевиной, сиденья украшены белой и синей нитью, а также ультрамариновой сеточкой на боковинах. Карты и ручка двери, облицовка рычага коробки передач тоже с этим ярким элементом, который предоставляет свежесть и "воздух" всему салону.

Кресла не только красиво выглядят, но и удобны. Посадка не вызывает нареканий, у водителя есть подлокотник. Пассажиры второго ряда имеют достаточно пространства и низкий центральный тоннель.

Оборудования – вполне достаточно

Конечно же, особая версия имеет и соответствующий набор оборудования. Удобная функция, на мой взгляд – бесключевой доступ. Без доплаты она доступна только в "Ультрамарине". Когда подходишь к “Дастеру” с карточкой-ключом в кармане, он тихонько подаст звуковой и световой знак, что "узнал" хозяина. И откроет все двери. Отошел от него – так же ненавязчиво попрощается, мелькнет фонарями и тихо "квакнет". До встречи!

Другой набор оборудования типичный для кроссоверов более высокого класса, хотя в “Дастере” обычно среди опций. Например, климат-контроль, который управляется тремя стильными шайбами с хромированными ободками, внутри которых – электронные пиктограммы или цифры температуры. Современно и стильно!

Мультимедийная система MEDIA NAV Evolution поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Навигация оснащена неплохими картами, а вот камера заднего вида почему-то только за доплату. Впрочем, у этой версии есть парктроники, поэтому парковаться несложно.

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Эффективный тандем

В версии Ultramarine доступны любые варианты двигателей и трансмиссий – бензиновые с 5- или 6-ступенчатыми механическими коробками или дизельные с механикой или “роботом” с двумя сцеплениями. Тестовое авто с “автоматом” EDC (роботизированная с двойным сцеплением) – с такой трансмиссией "Дастер" бывает только переднеприводным. На мой взгляд, именно этот вариант лучше всего подходит версии Ultramarine – ведь в этом случае автомобиль действительно становится стильным городским кроссовером с большим клиренсом.

На самом деле даже на переднеприводном Renault Duster не страшно выезжать на грунтовую дорогу. Если она сухая, конечно. Клиренса 210 мм хватает, чтобы ехать даже по глубокой колее. А “внедорожные” свесы кузова позволяют штурмовать высокие преграды без риска повредить бамперы или кузовные панели. Также в базе – антигравийная защита днища и стальная – картера двигателя.

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Подвеска Renault Duster сделана для плохих дорог, поэтому и ям на украинских дорогах она не боится. Неровности чувствуются, но их кроссовер проходит мягко и уверенно. Впрочем, подвеска не кажется слишком мягкой, например на "лежачих полицейских" можно хорошо подскочить в салоне. Зато на трассе высокий кроссовер хорошо "держится" километров до 100 в час – выше этого параметра в салон пробивается шум дороги, а стабильность снижается.

Тандем 80-сильного дизеля и "работа" с двумя сцеплениями EDC работает неплохо. Правда, на малых скоростях и в пробках чувствуются толчки при переключениях. Но если разгоняться напористо, "автомат" работает четко. Автомобиль уверенно набирает скорость и не отстает от потока. Впрочем, динамика все же не впечатляет – почти 12 секунд до сотни. И желание погонять на высоком кроссовере не возникает. Мешает и шум двигателя, причем во всем диапазоне оборотов. Все-таки автомобиль бюджетный, поэтому шумоизоляции в нем немного. Однако обгоны даются ему легко – в моменты разгонов "робот" держит двигатель именно на тех оборотах, которые дают максимум крутящего момента. Поэтому даже небольшая мощность компенсируется удачным подбором режимов работы дизеля.

Но главное преимущество дизеля с “автоматом” – экономичность. Во время недельного теста не удалось сжечь даже половину 50-литрового бака, а такое случается редко. Расход топлива в смешанном стиле составлял от 6,0 до 6,3 литров на 100 км.

Таким образом, комплектация Ultramarine позволила раскрыться Renault Duster в качестве действительно модного городского кроссовера. За рулем этого недорогого, но наполненного интересными "изюминками" SUV теперь не трудно представить современную женщину, которая живет в городе или загородном доме. И не лишенные вкуса мужчины имеют больше аргументов в пользу надежного и стильного "трудяги" на каждый день.

Автор: Сергей Матусяк.