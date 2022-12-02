Пока что известно о комплектациях для рынка Австралии.

Renault объявил о нескольких обновлениях для Koleos 2023 модельного года для Австралии, где является лидером продаж среди других моделей французского бренда. Renault Koleos 2023 предлагается в комплектациях Life, Zen и Intens с передним и полным приводом.

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По рекомендованной розничной цене 37 000 австралийских долларов (24 885 долларов США) базовая комплектация поставляется с новыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками, хромированной снаружи окантовкой, боковыми зеркалами с автоматической складыванием и датчиками парковки. Обивка из ткани и кожзама также включена, как и передние сиденья с регулировкой высоты, зеркала с подсветкой и система предупреждения слепых зон.

Обновленный Renault Koleos 2023 года до версии Zen получит другие 18-дюймовые колеса, светодиодные фонари заднего хода, двери багажника с электроприводом, систему помощи при парковке, пороги «Koleos», черную кожаную обивку, 8,7-дюймовый сенсорный экран с управлением одним касанием, откидные задние сиденья. Цена на среднюю спецификацию начинается от 41700 австралийских долларов (28045 долларов США).

Самый популярный Intens можно приобрести по цене от 45200 австралийских долларов (30400 долларов США) с аудиосистемой Bose и кожаной обивкой Nappa.

Все версии Koleos предлагаются с передним приводом, а система полного привода стоит 2500 австралийских долларов (1680 долларов США) для Zen и Intens.

Всю семью приводит в движение тот же 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Он развивает 126 кВт (171 л.с./169 л.с.) при 6000 об/мин и 226 Нм крутящего момента при 4400 об/мин и работает вместе с бесступенчатой коробкой передач (CVT). Переднеприводные модели могут разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунды, а полноприводные – за 9,8 секунды. Средняя экономия топлива составляет 8,1 л/100 км и 8,3 л/100 км соответственно.

В Украине Koleos 2022 продается в двух комплектациях – ZEN (от 1 057 000 грн) и Intence (от 1 206 100 грн), также доступна кредитная программа, по условиям которой цена машины на 60 тысяч гривен меньше.