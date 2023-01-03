Renault лишила флагманский кроссовер Koleos полного привода – на европейском рынке отправлена в отставку последняя дизельная версия с системой All Mode 4x4.

Актуальный Renault Koleos выпускается более шести лет, а в 2019 году кроссовер пережил рестайлинг. Тогда же в европейскую гамму добавили модернизированные дизели семейства Blue dCi, но из-за усиления экостандартов и ставки на электрификацию, сокращение моторной гаммы было неизбежным.

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Сначала «младший» турбодизель объемом 1,7 литра (150 л.ч.) заменили бензиновой «турбочетверкой» 1.3 TCe (158 л.с.), а теперь пора отставки 2,0-литрового 185-сильного дизеля. Вместе с ним из гаммы исчез вариатор X-Tronic и система полного привода с муфтой в приводе задней оси.

Хотя бестселлером Renault кроссовер Koleos не назвать, сократив линейку автопроизводитель повысил цены на 1400 евро. Базовая версия Evolution стоит во Франции от 45 100 евро, а за топкомплектацию Initiale Paris нужно выложить 49 000 евро. Интересно, что подогрев передних сидений, 19-дюймовые легкосплавные диски и кожаный салон достались только самому дорогому Koleos.

За пределами Европы у Renault Koleos останется версия с полным приводом. К примеру, в Австралии еще можно купить кроссовер с 4х4, бензиновым «атмосферником» 2.5 и вариатором. Однако полное прекращение продаж Koleos не за горами, ведь в 2023 году на смену модели придет семейный паркетчик с трехрядным салоном.