З'явились зображення та розміри нового кросовера, який мають показати лише через тиждень.

На французькому сайті Renault знайшли креслення майбутньої новинки. Вони надруковані у посібнику користувача іншої моделі – Austral. Річ у тому, що новий Espace – по суті трирядна версія Renault Austral. тому повна уніфікація (аж до однакових мануалів) можна пояснити. Офіційна прем'єра Renault Austral відбудеться 28 березня.

Також цікаво Renault показали найбільших скляний дах Espace

Новий Renault Espace не матиме нічого спільного з мінівеном, який раніше випускався під цією назвою. Тепер це кросовер, причому фактично – подовжений на 210 мм Renault Austral. Колісна база більше на 73 мм, висота зросте на 27 мм, ширина – на п'ять мм.

Виходячи з малюнку, передня частина салону Austral та Espace однакові, однак на цьому відмінності закінчуються. Посадкова формула салону традиційна для сучасних семимісних машин – 2+3+2. В Espace буде величезний панорамний дах.

Щодо технічних характеристик, то жодної інформації нема. Втім, навряд чи Renault Espace матиме "механіку" та турбомотором 1.2 л. На вершині гами напевно збережеться гібрид E-Tech сукупною потужністю 200 кінських сил, а звичайним кросоверам з «турбочетвіркою» 1,3 л може бути доступне повнокероване шасі.

Більше подробиць про новинку дізнаємось на презентації 28 березня.