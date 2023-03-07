Renault представить абсолютно новий Espace під час світової прем’єри 28 березня 2023 року

Renault анонсує абсолютно новий Espace, який буде більше кросовером, ніж мінівеном. Одна з видатних особливостей моделі – величезний панорамний скляний дах. Він має площу понад 1 м² з розмірами 1,33 м у довжину та 84 см у ширину.

Це останній тизер перед повною презентацією абсолютно нового Renault Espace 28 березня 2023 року.

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Шосте покоління Espace залишається вірним духу своїх попередників і запропонує водію комфортне водіння, а пасажирам – просторий салон.

Однією з головних особливостей абсолютно нового Renault Espace є панорамний скляний дах, який за словами виробника, більший за будь-який на інших автомобілях.