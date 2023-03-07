Renault представит совершенно новый Espace во время мировой премьеры 28 марта 2023 года

Renault анонсирует совершенно новый Espace, который будет больше кроссовером, чем минивэном. Одна из выдающихся особенностей модели – огромная панорамная стеклянная крыша. Она имеет площадь более 1 м² с размерами 1,33 м в длину и 84 см в ширину.

Это последний тизер перед полной презентацией нового Renault Espace 28 марта 2023 года.

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Шестое поколение Espace остается верным духу своих предшественников и предложит водителю комфортное вождение, а пассажирам – просторный салон.

Одной из главных особенностей абсолютно нового Renault Espace является панорамная стеклянная крыша, которая, по словам производителя, больше любой на других автомобилях.