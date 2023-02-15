Незважаючи на те, що він менший за свого попередника, розміри салону збільшилася.

Модель шостого покоління скористається успіхом кросоверів і відійде від генів MPV, які починаються з оригінальної моделі 1984 року. Попередня модель вже мала риси позашляховика, а її наступник відмовиться від мінівенів, зберігаючи третій ряд. Семимісний варіант буде доступний разом з п'ятимісним.

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Нам повідомляють, що Espace 2024 року матиме загальну довжину 4,72 метра. У той час як автомобілі, як правило, мають тенденцію зростати в розмірах з моделлю наступного покоління, це буде не так, оскільки оновлений автомобіль буде на 14 сантиметрів коротшим за мінівен, який він повинен замінити. Незважаючи на більшу компактність, компанія з діамантовим логотипом каже, що внутрішня ширина 2,48 метра буде трохи більшою, ніж раніше. Renault, швидше за все, посилається на корисну довжину салону, а не на ширину.

Переважна більшість змін дизайну, ймовірно, відбудуться позаду центральної стійки, де Espace повинен мати довший задній звис для розміщення третього ряду. Вікно з меншим нахилом планується для кращого простору для голови задніх пасажирів і збільшення вантажного об’єму. Майже плоска лінія даху, яку можна побачити в новому тизері, говорить про те, що внутрішній простір було максимально збільшено.

Оригінальний офіційний попередній перегляд, опублікований Renault, показав оновлений значок Espace із золотистим покриттям для останнього «e». Це говорить про те, що він успадкує гібридну силову установку де 1,2-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом працює з електродвигуном для комбінованої потужності 160 або 200 к.с.

Ми також очікуємо побачити 1,3-літровий м’який гібридний бензиновий двигун потужністю 140 і 160 к.с. Дизельний силовий агрегат виглядає малоймовірним. Чотирьохколісна система рульового керування повинна виявитися корисною для Espace, враховуючи його більший кузов. Дешевші версії Austral оснащені задньою підвіскою на торсіонній балці, тоді як дорожчі моделі оснащені багатоважільною підвіскою.

Renault планує представити Espace шостого покоління на початку весни, тому варто чекати офіційного дебюту в березні.