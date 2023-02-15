Несмотря на то, что он меньше своего предшественника, размеры салона увеличились.

Модель шестого поколения воспользуется успехом кроссоверов и отойдет от генов MPV, начинающихся с оригинальной модели 1984 года. Предыдущая модель уже имела черты внедорожника, а ее преемник откажется от минивэнов, сохраняя третий ряд. Семиместный вариант будет доступен вместе с пятиместным.

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Нам сообщают, что Espace 2024 будет иметь общую длину 4,72 метра. В то время как автомобили, как правило, имеют тенденцию расти в размерах с моделью следующего поколения, это будет не так, поскольку обновленный автомобиль будет на 14 сантиметров короче минивэна, который он должен заменить. Несмотря на большую компактность, компания с бриллиантовым логотипом говорит, что внутренняя ширина 2,48 метра будет немного больше, чем раньше. Renault, вероятнее всего, ссылается на полезную длину салона, а не на ширину.

Подавляющее большинство изменений дизайна, вероятно, произойдут позади центральной стойки, где Espace должен иметь более длинный задний свес для размещения третьего ряда. Окно с меньшим наклоном планируется для лучшего места для головы задних пассажиров и увеличения грузового объема. Почти плоская линия крыши, которую можно увидеть в новом тизере, говорит о том, что внутреннее пространство было максимально увеличено.

Оригинальный официальный просмотр, опубликованный Renault, показал обновленный значок Espace с золотистым покрытием для последнего «e». Это говорит о том, что он унаследует гибридную силовую установку, где 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом работает с электродвигателем для комбинированной мощности 160 или 200 л.с.

Мы также ожидаем увидеть 1,3-литровый мягкий гибридный бензиновый двигатель мощностью 140 и 160 л. Дизельный силовой агрегат смотрится маловероятным. Четырехколесная система рулевого управления должна оказаться полезной для Espace, учитывая его больший кузов. Более дешевые версии Austral оснащены задней подвеской на торсионной балке, тогда как более дорогие модели оснащены многорычажной подвеской.

Renault планирует представить Espace шестого поколения в начале весны, поэтому следует ожидать официального дебюта в марте.