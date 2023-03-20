Появились изображения и размеры нового кроссовера, который должен быть показан только через неделю.

На французском сайте Renault обнаружили чертеж будущей новинки. Они опубликованы в руководстве пользователя другой модели – Austral. Дело в том, что новый Espace – по сути, трехрядная версия Renault Austral. Поэтому полную унификацию (вплоть до одинаковых мануалов) можно объяснить. Официальная премьера Renault Austral состоится 28 марта.

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Новый Renault Espace не будет иметь ничего общего с минивэном, ранее выпускавшимся под этим названием. Теперь это кроссовер, причем фактически – удлиненный на 210 мм Renault Austral. Колесная база больше на 73 мм, высота вырастет на 27 мм, ширина – на пять мм.

Исходя из рисунка, передняя часть салона Austral и Espace одинаковы, однако на этом отличия заканчиваются. Посадочная формула салона традиционна для современных семиместных машин – 2+3+2. У Espace будет огромная панорамная крыша.

Что касается технических характеристик, то никакой информации нет. Впрочем, вряд ли у Renault Espace будет "механика" и турбомотор 1.2 л. На вершине гаммы наверняка сохранится гибрид E-Tech совокупной мощностью 200 лошадиных сил, а обычным кроссоверам с «турбочетверкой» 1,3 л может быть доступно полноуправляемое шасси.

Больше подробностей о новинке узнаем на презентации 28 марта.