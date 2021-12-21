Британська технологічна компанія Promech Technologies у партнерстві з Renault Group (PVI) розробили електробус, обладнаний водневими паливними елементами.

Міський водневий бус Renault Master City Bus H2-TECH, створений на шасі Renault Master ZE-h - є першою спільною розробкою двох компаній. Бус розрахований на перевезення 15 людей. Новинка обладнана водневими паливними елементами, що генерують електроенергію, потужністю 30 кВт.

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Ця енергія заряджає літій-іонний акумулятор із сумарною ємністю 33 кВтг, а електродвигун транспортного засобу живиться вже від батареї. Завдяки комбінованому приводу дальність дії електробуса з однієї заправки становить близько 300 км. Бак для зберігання водню містить 4,5 кг газу.

Завдяки своєму досвіду перетворення шасі фахівці Promech змогли зробити одноступінчастий доступ до пасажирської зони з висотою 250 мм. Важливо відзначити, що конструкція забезпечує низьку, рівну підлогу у всьому салоні і для всіх сидінь.

Очікується, що міський водневий мінібус Renault Master City Bus H2-TECH буде запущено у виробництво у 2022 році.