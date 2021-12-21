Британская технологическая компания Promech Technologies в партнерстве с Renault Group (PVI) разработали электробус, который оснащен водородными топливными элементами.

Городской водородный бус Renault Master City Bus H2-TECH, созданный на шасси Renault Master ZE-h, является первой совместной разработкой двух компаний. Бус рассчитан на перевозку 15 человек. Новинка оборудована водородными топливными элементами, которые генерируют электроэнергию мощностью 30 кВт.

Читайте также: Тест-драйв Renault Megane Sedan: польза косметики

Эта энергия заряжает литий-ионный аккумулятор с суммарной емкостью 33 кВтч, а электродвигатель транспортного средства питается уже от батареи. Благодаря комбинированному приводу дальность действия электробуса после одной заправки составляет около 300 км. Бак для хранения водорода содержит 4,5 кг газа.

Благодаря своему опыту преобразования шасси специалисты Promech смогли сделать одноступенчатый доступ к пассажирской зоне с высотой 250 мм. Важно отметить, что конструкция обеспечивает низкий, ровный пол во всем салоне и для всех сидений.

Ожидается, что городской водородный минибус Renault Master City Bus H2-TECH будет запущен в производство в 2022 году.