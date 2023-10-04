Повністю новий Kardian — це майбутній компактний міський позашляховик, спочатку призначений для ринків Південної Америки, а згодом - і для інших ринків за межами Європи.

Передня частина нового кросовера Renault Kardian демонструє новий стиль Renault за межами Європи. Він підкреслює свою належність до сучасних міських кросоверів з ДВЗ.

Обличчя абсолютно нового Kardian включає вертикальний логотип Nouvel’R на решітці радіатора та новий характерний малюнок лінійки Renault, що зміцнює імідж бренду.

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Разом з першим затемненим фото Renault розсекретили кілька технічних характеристик новинки. Зокрема, довжина машини буде 4,15 метри. Окрім того, виробник обіцяє “високий дорожній просвіт і ригелі на даху”.



Прем’єра нового Renault Kardian відбудеться 25 жовтня в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.