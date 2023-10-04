Совершенно новый Kardian – это будущий компактный городской внедорожник, первоначально предназначенный для рынков Южной Америки, а впоследствии – и для других рынков за пределами Европы.

Передняя часть нового кроссовера Renault Kardian показывает новый стиль Renault за пределами Европы. Он подчеркивает свою принадлежность к современным городским кроссоверам из ДВС.

Лицо совершенно нового Kardian включает вертикальный логотип Nouvel'R на радиаторной решетке и новый характерный рисунок линейки Renault, укрепляющий имидж бренда.

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Вместе с первым затемненным фото Renault рассекретили несколько технических характеристик новинки. В частности, длина машины составит 4,15 метра. Кроме того, производитель обещает "высокий дорожный просвет и ригели на крыше".



Премьера нового Renault Kardian состоится 25 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия.