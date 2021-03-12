Renault оголосила про успішний продаж всієї своєї частки в Daimler – 16 448 378 акцій, що становить 1,54% акціонерного капіталу Daimler.. Акції були продані по 69,50 євро, загальна сума склала близько 1,143 млрд. євро.

“Виручка від цього продажу дозволить Renault Group пришвидшити фінансове зменшення заборгованостей в автомобільному секторі. Промислове партнерство між Renault Group та Daimler залишається незмінним і на нього ця фінансова операція не впливає.

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Це досить розмито, але Renault зазначила, що їх партнерство з Daimler залишається незмінним, і фінансові операції на це не впливають. Звичайно, варто зазначити, що це партнерство бачило свої злети та падіння.

Прикладом може служити, знятий з виробництва, Mercedes X-Class або Smart ForFour з французьким мотором, якому також не вдалось стати хітом у своєму класі. Крім того, Infiniti відмовилась від двигунів Mercedes і видалила з лінійки кросовер QX30 початкового рівня, який, по суті, був перелицьованим Mercedes GLA. З огляду на все це, існували припущення, що дві компанії прагнуть розірвати зв’язки.



Фото: Дітер Цетше та Карлос Гон у 2016 році посилили зв’язки між Daimler та Renault. Обидва гендиректори тепер не на чолі цих компаній, хоча і з дещо різних причин / alliance-2022.com

Тим не менш, вони продовжують співпрацю, оскільки майбутні Mercedes-Benz Citan і T-Class були розроблені у співпраці з альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi і будуть перелицьованими версіями Renault Kangoo. Керівники обох сторін також говорили про відновлення та розширення партнерства.

Минулого року генеральний директор Daimler Ола Келленіус заявив: "Ми відкриті для нових проектів, доки всі від цього отримують прибуток”. Він сказав, що майбутній Citan EV – це “конкретний” приклад того, наскільки корисним може бути співпраця.