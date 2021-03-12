Renault объявила об успешной продаже всей своей доли в Daimler – 16 448 378 акций, что составляет 1,54% акционерного капитала Daimler. Акции были проданы по 69,50 евро, общая сумма составила около 1,143 млрд. евро.

"Выручка от этой продажи позволит Renault Group ускорить финансовое уменьшение задолженностей в автомобильном секторе. Промышленное партнерство между Renault Group и Daimler остается неизменным и на него эта финансовая сделка не влияет.

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Это довольно размыто, но Renault отметила, что их партнерство с Daimler остается неизменным, и операции на это не влияют. Конечно, стоит отметить, что это партнерство видело свои взлеты и падения.

Примером может служить снятый с производства Mercedes X-Class или Smart ForFour с французским мотором, которому также не удалось стать хитом в своем классе. Кроме того, Infiniti отказалась от двигателей Mercedes и удалила из линейки кроссовер QX30 начального уровня, который, по сути, был перелицованным Mercedes GLA. Учитывая все это, существовали предположения, что две компании стремятся разорвать связи.



Фото: Дитер Цетше и Карлос Гон в 2016 году усилили связи между Daimler и Renault. Оба гендиректора теперь не во главе этих компаний, хотя и по несколько разным причинам / alliance-2022.com

Тем не менее, они продолжают сотрудничество, поскольку будущие Mercedes-Benz Citan и T-Class были разработаны в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и будут перелицованными версиями Renault Kangoo. Руководители обеих сторон также говорили о восстановлении и расширении партнерства.

В прошлом году генеральный директор Daimler Ола Келлениус заявил: "Мы открыты для новых проектов, пока все от этого получают прибыль”. Он сказал, что предстоящий Citan EV-это “конкретный” пример того, насколько полезным может быть сотрудничество.