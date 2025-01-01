Renault представила мінівен з ГБО за $7300

Triber став першою моделлю Renault в Індії із новою емблемою бренду. І якщо не брати до уваги початкові комплектації, то в цілому компактвен виглядає досить солідно, як для свого цінового сегмента. Про новинку повідомляють індійські ЗМІ.

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Renault Triber це компактвен довжина якого становить усього 3985 мм. Це пов’язано з тим, що машинам завдовжки менш як чотири метри в Індії покладено суттєві податкові пільги. Колісна база –2636 мм. Паспортний дорожній просвіт – 182 мм.

Renault Triber запропонований у семимісцевому виконанні, при цьому третій ряд крісел можна забрати самостійно.

Renault Triber оснащений бензиновим трициліндровим атмосферником 1.0 потужністю 72 л. (96 Нм). Мотор працює в парі з п'ятиступінчастою механікою, а топовий компакт-вен запропонований з простеньким роботом. Можна замовити метанову версію Triber. Привід у будь-якому випадку лише передній.

Оновлений Renault Triber вже доступний до покупки в Індії де він і виробляється. Вен оцінили в 629 995 - 916 995 рупій, що еквівалентно приблизно $7 300-$10 600.