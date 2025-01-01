Renault представила минивэн с ГБО за $7300

Triber стал первой моделью Renault в Индии с новой эмблемой бренда. И если не брать во внимание начальные комплектации, то в целом компактвен выглядит довольно солидно, как для своего ценового сегмента. О новинке сообщают индийские СМИ.

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Renault Triber это компактвэн длина которого составляет всего 3985 мм. Это связано с тем, что машинам длиной менее четырех метров в Индии положены существенные налоговые льготы. Колесная база –2636 мм. Паспортный дорожный просвет – 182 мм.

Renault Triber предложен в семиместном исполнении, при этом третий ряд кресел можно забрать самостоятельно.

Renault Triber оснащен бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 мощностью 72 л. (96 Нм). Мотор работает в паре с пятиступенчатой механикой, а топовый компакт-вэн предложен с простеньким роботом. Можно заказать метановую версию Triber. Привод в любом случае только передний.

Обновленный Renault Triber уже доступен к покупке в Индии где он и производится. Вен оценили в 629 995 - 916 995 рупий, что эквивалентно примерно $7 300-$10 600.