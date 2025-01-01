Renault представила новый кроссовер Boreal: что это за авто

Официально представлен совершенно новый Renault Boreal – полноразмерный кроссовер, созданный для рынков Латинской Америки, Турции, Ближнего Востока и Средиземноморья. Производство внедорожника будет налажено на заводе в Куритибе в Бразилии уже в этом году, а с 2026 – на заводе в Бурсе, что в Турции. Бразильское предприятие будет поставлять машины для 17 стран Латинской Америки, а турецкое – для 54 других. В целом Renault Boreal будет доступен более чем в 70 странах мира.

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Новинка имеет самобытный дизайн, что отличает ее от всех других моделей французского автопроизводителя. Renault говорит, что дизайн Renault Boreal отражает четкое стилистическое видение статусного семейного автомобиля с узнаваемыми скульптурными линиями кузова.

Действительно, внедорожник получил новый язык дизайна Renault и совсем не похож на машину, на которой он основан – Dacia Duster. Передняя часть выполнена в цвет кузова и плавно сочетается с угловатыми фарами с дополнительными светодиодными модулями снизу. Профиль имеет широкие крылья с защитными пластинами, скрывающими 19-дюймовые колесные диски с уникальным рисунком.

Длина кроссовера составляет 4,56 м, ширина – 1,84, высота – 1,65 м, а колесная база – 2,7 метра. Концепция интерьера Boreal подобна Renault 5 E-Tech и Renault 4 E-Tech и имеет мультимедийную систему OpenR с 10-дюймовой цифровой панелью приборов и центральным экраном с такой же диагональю. Система имеет встроенные сервисы Google и поддерживает беспроводные обновления и приложение MyRenault, что позволяет владельцам дистанционно взаимодействовать с автомобилем.

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Список оснащения также включает панель для беспроводной зарядки гаджетов, контурную подсветку, центральную консоль с охлаждением и двухзонный климат-контроль. В зависимости от региона сиденья будут обиты тканью синего цвета для Латинской Америки, или темно-серого с контрастной строчкой для Турции. Объем багажника составляет 586 литров, но его можно увеличить до 1770 литров, сложив спинки сидений.

Кроме того, Boreal получил аудиосистему Harman Kardon и захватывающий звуковой опыт, разработанный Жаном-Мишелем Жарром. Стандартный пакет систем помощи включает 24 передовые функции безопасности, в частности, предупреждения о выезде из полосы движения, удержание в полосе, системы экстренного торможения и тому подобное. Для еще большего комфорта водителя кроссовер имеет активные системы помощи при движении 2-го уровня.

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В Латинской Америке новый Renault Boreal будет доступен только с двигателем 1.3 TCe с турбонаддувом на 156 л.с. и 270 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением EDC. В то же время турецкая версия будет обладать мощностью всего 138 л.с. и 240 Нм. Этот агрегат обеспечивает разгон до первой сотни за 9,3 секунды. Компания Renault отметила, что впоследствии линейка двигателей будет расширена.