Mitsubishi представила новый Grandis, являющийся братом-близнецом кроссовера от Renault

Название Grandis изначально использовалось для трехрядного минивэна, продававшегося с 2003 по 2011 год. Производное от латинского слова “большой и впечатляющий”, это название теперь принадлежит удлиненной, более просторной версии обновленного Mitsubishi ASX, который сам по себе является переименованным Renault Captur.

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Хотя Mitsubishi добавила несколько стилистических изменений, чтобы выделиться на фоне своего французского аналога, новый Grandis по большей части является просто переименованным автомобилем. Общий дизайн соответствует оригинальному Renault Symbioz, за исключением черной решетки радиатора от ASX.

Также новинка от японского автопроизводителя имеет уникальные 19-дюймовые легкосплавные диски и значки “Hybrid EV” на дверях. В то же время сзади машина выглядит гораздо более впечатляюще, чем Symbioz, благодаря новым фонарям и другой дверце багажника.

Интерьер идентичен версии Renault, за исключением логотипа Mitsubishi на рулевом колесе. Салон рассчитан на пять человек, а багажник вмещает от 434 до 566 литров, в зависимости от положения сдвижного заднего сиденья.

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Среди основных функций – электропривод двери багажника с дистанционным управлением, панорамная стеклянная крыша с электрохромным затемнением, 10,4-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и полный набор функций помощи водителю.

Mitsubishi Grandis доступен в версиях с мягкой и полноценной гибридной установками. Базовая версия использует 1,3-литровый турбомотор с технологией мягкого гибрида на 140 л.с. в паре с шестиступенчатой “механикой” или семиступенчатым “роботом” с двойным сцеплением.

В то же время топовый вариант доступен с обновленной гибридной системой самозарядки от Renault. Она сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель с двумя электродвигателями, многорежимной коробкой передач и литий-ионным аккумулятором емкостью 1,4 кВт-ч. Вместе система выдает 156 лошадиных сил. Оба варианта имеют только передний привод.

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Производство Mitsubishi Grandis будет происходить на заводе Renault в Вальядолиде, Испания, где его будут собирать вместе с Symbioz. Он постепенно будет разворачиваться на европейских рынках, начиная с конца этого года. После этого компания запустит в серию полностью электрический Eclipse Cross, который будет связан с Renault Scenic E-Tech.