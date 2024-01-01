Mitsubishi L200 получил 5 звезд в серии краш-тестов ANCAP

Как пишет Drive, пикап от японского автопроизводителя стал первым автомобилем с двойной кабиной, прошедшим испытания на соответствие новым критериям ANCAP на 2023-2025 годы. Пятизвездочный рейтинг получили все версии Triton 2WD и 4WD Double Cab, продаваемые в Австралии и Новой Зеландии.

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Согласно Австралийской программе оценки новых автомобилей (ANCAP), автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты водителя, взрослого пассажира на переднем сиденье и детей-пассажиров в большинстве краш-тестов.

Однако, экзаменаторы обнаружили, что пикап мог бы лучше защищать грудную клетку и верхнюю часть ног небольших пассажиров на задних сиденьях в тесте на лобовое сиденье с учетом полной ширины сиденья, где был зафиксирован повышенный риск травм живота.

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“Этот рейтинг демонстрирует решимость и способность Mitsubishi проектировать, создавать и поставлять пятизвездочный продукт. Пикапы являются одними из самых продаваемых моделей в Австралии и Новой Зеландии – их покупают в больших объемах как обычные потребители, так и владельцы автопарков. Во многих случаях это транспортные средства для работы, но они также являются предметами первой необходимости для всей семьи, поэтому приятно видеть, как Mitsubishi стремится достичь этого пятизвездочного результата”, – заявила главный исполнительный директор ANCAP Карла Хорвег.

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