Mitsubishi L200 отримав 5 зірок в серії краш-тестів ANCAP

Як пише Drive, пікап від японського автовиробника став першим автомобілем з подвійною кабіною, що пройшов випробування на відповідність новим критеріям ANCAP на 2023-2025 роки. П’ятизірковий рейтинг отримали усі версії Triton 2WD та 4WD Double Cab, що продаються в Австралії та Новій Зеландії.

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Згідно з Австралійською програмою оцінки нових автомобілів (ANCAP), автомобіль продемонстрував високий рівень захисту водія, дорослого пасажира на передньому сидінні та дітей-пасажирів у більшості краш-тестів.

Однак, екзаменатори виявили, що пікап міг би краще захищати грудну клітку та верхню частину ніг невеликих пасажирів на задніх сидіннях у тесті на лобове сидіння з урахуванням повної ширини сидіння, де було зафіксовано підвищений ризик травм живота.

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“Цей рейтинг демонструє рішучість та здатність Mitsubishi проектувати, створювати та постачати п’ятизірковий продукт. Пікапи є одними з найбільш продаваних моделей в Австралії та Новій Зеландії – їх купують у великих обсягах як звичайні споживачі, так і власники автопарків. У багатьох випадках це транспортні засоби для роботи, але вони також є предметами першої потреби для всієї родини, тому приємно бачити, як Mitsubishi прагне досягти цього п’ятизіркового результату”, – заявила головний виконавчий директор ANCAP Карла Хорвег.

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