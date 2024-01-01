Mitsubishi Eclipse Cross стане електричним

Як пише Motor1, Mitsubishi працює над другим поколінням Eclipse Cross як повністю електричним автомобілем і своїм першим електромобілем у Європі з моменту запуску i-MiEV у 2010 році. Однак нова модель не буде справжнім Mitsubishi, адже наступний Eclipse Cross буде версією Scenic E-Tech з емблемою японського автовиробника.

Читайте також: За допомогою пікапів Mitsubishi L200 гаситимуть пожежі

Це вже не перша модель, яка буде повністю запозичена у Renault, адже Colt — це перейменований Clio, ASX базується на Captur, а майбутній Grandis, по суті, буде Symbioz. Mitsubishi повністю залежна від французського автовиробника у збереженні присутності в Європі, де єдиними власними моделями Mitsubishi залишаться Space Star та Outlander.

Mitsubishi Eclipse Cross 2017

Новий електричний Eclipse Cross, як очікується, дебютує у вересні та надійде у продаж в Європі в четвертому кварталі цього року. Спочатку покупці зможуть отримати лише флагманську версію, але у 2026 році дебютує базовий варіант з меншою батареєю.

Також цікаво: Mitsubishi випробовує новий Pajero Sport

Водночас дебют гібридного Grandis запланований на липень. На інших ринках компанія Mitsubishi представить власну версію нового електричного кросовера Nissan Leaf, роботу над яким почнуть наступного року.