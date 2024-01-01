За допомогою пікапів Mitsubishi L200 гаситимуть пожежі

Транспортний донат зроблено після зустрічі регіональних лісівників з харківськими колегами. Про це розповідається на ФБ-сторінці гендиректора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця.

Місяць тому в ході розмови про першочергові потреби з’ясувалася, що в лісництвах Харківщини практично не залишилося справного автотранспорту з обладнанням для гасіння пожеж.

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Почуте стало підставою для запуску програми відновлення деокупованих харківських лісгоспів. На заміну зруйнованим від воєнних дій автівкам тилові господарства направили пікапи зі своїх автопарків.

Це вже не просто пікап, а спеціалізований транспорт з помповим устаткуванням для боротьби з лісовими пожежами. Фото: Ліси України

З фото видно, що харківським господарствам надійшли пікапи СКС ML200ПС, тобто переобладнані Mitsubishi L200.

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Повнопривідні пікапи передано з повним набором обладнання для гасіння пожеж. Ці модулі розміщено в кузовах пікапів разом з усією робочою атрибутикою.