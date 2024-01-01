Пікапи з лісових кордонів відправлено на фронт

Чергове поповнення автотранспортом здійснено на Куп’янський напрямок. Про цей пакет допомоги розповіла у короткому повідомленні пресслужба ДП "Ліси України".

П’ять хай і не нових, але у добротному технічному стані пікапів Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, Volkswagen Amarok отримала 43-тя окрема механізована бригада.

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Про ці машини ми вже не раз розповідали в стрічках новин. Тут варто лише додати, що вся техніка перед відправленням у бойовий підрозділ пройшла відповідне ТО та сервісне обслуговування.

В основному то були машини 2016-2023 років випуску, що працювали в системі лісової охорони. Ключі від цих пікапів вручено військовим ремонтно-відновлювального батальйону, котрі відразу протестували техніку й лишилися задоволені її станом.

Як розповідають військові, втрати транспорту на Харківському театрі бойових дій великі через дуже високу активність ворожих дронів та ударів КАБами. Так що новорічний транспортний транш лісівників дуже вчасний.

Передані пікапи використовуватимуть мобільні групи операторів БПЛА та інші служби підрозділу для різних бойових й логістичних завдань.

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Це був невеличкий за обсягом транспортний пакет. Найбільший здійснено восени, коли для 13 бригад на різні напрями фронту одним траншем передано з автопарку лісництв три десятки пікапів.

Також напередодні Нового року підприємство передало для бійців 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з пікапом ще й лабораторію РЕБ на базі вантажного буса.

У салоні фургона розмістили робочі місця з усім необхідним устаткуванням для ремонту апаратури та комплексів системи радіоелектронної боротьби.

Фото: ДП "Ліси України"