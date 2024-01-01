Пикапы с лесных кордонов отправлены на фронт

Очередное пополнение автотранспортом осуществлено на Купянское направление. Об этом пакете помощи рассказала в коротком сообщении пресс-служба ГП "Леса Украины".

Пять пусть и не новых, но в добротном техническом состоянии пикапов Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, Volkswagen Amarok получила 43-я отдельная механизированная бригада.

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Об этих машинах мы уже не раз рассказывали в лентах новостей. Здесь стоит лишь добавить, что вся техника перед отправкой в боевое подразделение прошла соответствующее ТО и сервисное обслуживание.

В основном это были машины 2016-2023 годов выпуска, работавшие в системе лесной охраны. Ключи от этих пикапов вручены военным ремонтно-восстановительного батальона, которые сразу протестировали технику и остались довольны ее состоянием.

Как рассказывают военные, потери транспорта на Харьковском театре военных действий большие из-за очень высокой активности вражеских дронов и ударов КАБами. Так что новогодний транспортный транш лесоводов очень своевременный.

Переданные пикапы будут использовать мобильные группы операторов БПЛА для различных боевых и логистических задач.

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Это был небольшой транспортный пакет. Более крупный осуществлен осенью, когда для 13 бригадам на разные направления фронта одним траншем передано из автопарка лесничеств три десятка пикапов.

Накануне Нового года предприятие передало для бойцов 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с пикапом еще и лабораторию РЭБ на базе грузового буса.

В салоне фургона разместили рабочие места со всем необходимым оборудованием для ремонта аппаратуры и комплексов системы радиоэлектронной борьбы.

Фото: ГП "Леса Украины"