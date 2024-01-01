С помощью пикапов Mitsubishi L200 будут тушить пожары

Транспортный донат сделан после встречи региональных лесоводов с харьковскими коллегами. Об этом рассказывается на ФБ-странице гендиректора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца.

Месяц назад в ходе разговора о первоочередных потребностях выяснилась, что в лесничествах Харьковщины практически не осталось исправного автотранспорта с оборудованием для тушения пожаров.

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Услышанное стало основанием для запуска программы восстановления деоккупированных харьковских лесхозов. На замену разрушенным от военных действий автомобилям тыловые хозяйства направили пикапы из своих автопарков.

Это уже не просто пикап, а специализированный транспорт с помповым оборудованием для борьбы с лесными пожарами. Фото: Леса Украины

Из фото видно, что харьковским хозяйствам поступили пикапы СКС ML200ПС, то есть переоборудованные Mitsubishi L200.

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Полноприводные пикапы переданы с полным набором оборудования для тушения пожаров. Эти модули размещены в кузовах пикапов вместе со всей рабочей атрибутикой.