Mitsubishi Eclipse Cross станет электрическим

Как пишет Motor1, Mitsubishi работает над вторым поколением Eclipse Cross как полностью электрическим автомобилем и своим первым электромобилем в Европе с момента запуска i-MiEV в 2010 году. Однако новая модель не будет настоящим Mitsubishi, ведь следующий Eclipse Cross будет версией Scenic E-Tech с эмблемой японского автопроизводителя.

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Это уже не первая модель, которая будет полностью позаимствована у Renault, ведь Colt - это переименованный Clio, ASX базируется на Captur, а будущий Grandis, по сути, будет Symbioz. Mitsubishi полностью зависима от французского автопроизводителя в сохранении присутствия в Европе, где единственными собственными моделями Mitsubishi останутся Space Star и Outlander.

Mitsubishi Eclipse Cross 2017

Новый электрический Eclipse Cross, как ожидается, дебютирует в сентябре и поступит в продажу в Европе в четвертом квартале этого года. Сначала покупатели смогут получить только флагманскую версию, но в 2026 году дебютирует базовый вариант с меньшей батареей.

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В то же время дебют гибридного Grandis запланирован на июль. На других рынках компания Mitsubishi представит собственную версию нового электрического кроссовера Nissan Leaf, работу над которым начнут в следующем году.