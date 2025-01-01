На какие машины Винницкий горисполком потратит 54 миллиона гривень

Это уже будет второй такой большой транш винничан в течение первой половины 2025 года. Тогда они приобрели 20 новеньких пикапов Toyota Hilux. Тот пакет техники обошелся казне общины в 30,18 млн гривен, то есть по 1,5 млн гривен за каждую машину.

Как и в прошлый раз, заказчиком нового пакета помощи выступил исполнительный комитет Винницкого городского совета. На этот раз (23 июня 2025 г.) на платформе prozorro.gov.ua объявлено о закупке 30 машин. В тендерной заявке к проведению аукциона указано, что это должны быть "Автомобили грузовые Mitsubishi L200 типа пикап или эквивалент для нужд ВСУ и других военных формирований".

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Это обязательно должен быть полноприводный 4-дверный пикап на пять мест в салоне. Относительно мощности силового агрегата указано, что он должен выдавать не менее 150 лошадиных сил, работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Потребление горючего в пределах 7,6 – 10,1 литра на 100 км.

Сам аукцион запланировано провести 01 июля 2025 года утром. Ожидаемая стоимость всего пакета обусловлена суммой в 54 309 990 грн с учетом НДС, то есть по 1 миллиону 810 тысяч гривен за каждую машину. Срок выполнения заказа – до 3 сентября 2025 года.