В Виннице закупили мини-тракторы, которые заменят 80 дворников

Малогабаритную спецтехнику Egholm Park Ranger 2155 община закупила в лизинг. Этому довольно активно способствовала грантовая помощь Экспортно-инвестиционного фонда Дании (ЕІFO), благодаря чему город смог сэкономить на приобретении этих машин почти 14,5 миллиона гривен.

Как говорится в сообщении мэрии Винницы, новая спецтехника сейчас очень актуальна из-за уменьшения количества мобилизованных работников. Имея такие машины можно ускорить и механизировать процесс уборки города.

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По словам начальника упомянутого выше коммунального предприятия Владимира Черновола, каждая такая машина может заменить бригаду уборщиков из 10 работников.

Фото: мэрия Винницы

Благодаря небольшим размерам (длина 2277, ширина 1245, высота 1987 мм) миниуборочный комплекс легко пройдет (см. видео ниже) даже узкой аллеей для пешей прогулки где-то в парке или скверике. Машина легко протиснется даже в узкую полутораметровую калитку.

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Машина может не только подметать и собирать мусор в бак, но и высасывать бумажные обертки, окурки, бумажные стаканчики из-под кофе и т.д. в труднодоступных местах, как вот под скамейками, возле урн и тому подобное. Это минимизирует привлечение дополнительного персонала.

Инфографика: Авто24

Park Ranger 2155 комплектуется эффективным дизельным двигателем Perkins diesel 403J-11 мощностью 25 л.с. Машина имеет экологический стандарт Stage V.

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Кстати, кроме работы на дизеле, двигатель этой модели получил одобрение для потребления экологически чистого биодизеля HVO100.

Фото: мэрия Винницы

Рабочий инструментарий здесь брали для всесезонной работы. В теплое время винницкие мини-машины будут работать с оборудованием для подметания территорий, а в зимний период – будут отгребать снег и обрабатывать (см. видео ниже) пешеходные зоны противогололедными материалами.