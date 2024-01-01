Из старого автобуса в Виннице сделают новый

И хотя это автобус 2013 года выпуска, он вскоре предстанет перед жителями и гостями города если не в первоначальном оригинальном виде, то в сильно обновленном. О полной реставрации автобуса городского исполнения рассказал Винницкий бизнес-портал Vinbazar.com со ссылкой на КП "Винницкая транспортная компания".

Признаки глубокого обновления уже хорошо видно на фотоснимках – работа кипит. Внешний вид похож на бывшего "Богдана", который "успел перевезти миллионы пассажиров со времени выхода на маршрут". А вот внутри еще работы немного есть.

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"Каркас салона сделала другая организация, а мастера троллейбусного депо занимаются его сборкой. Сейчас закончили внешние работы. Особое внимание уделили навесной системе, ведь к ней крепится обновленная начинка. Обработали каркас устойчивыми к коррозии материалами", – сообщает бизнес-портал.

Сейчас специалисты трамвайно-троллейбусного депо КП "Винницкая транспортная компания" ведут внутренние работы. Здесь должна стоять усовершенствованная система вентиляции и отопления. Обновят поручни, сделают современное освещение. Уже на финишном этапе смонтируют информационное табло и установят валидаторы.

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"Восстановили мосты, зашили пол фанерой, поставили пластиковые борта, капитально отремонтировали двигатель, коробку передач. Заменили электропроводку, восстановили гидравлическую и пневмосистемы. Заменили масла, запускали двигатель – работает отлично", – рассказывает мастер по ремонту подвижного состава транспортной компании Сергей Юник.

Относительно предыдущей версии технические изменения в конструкции будут существенные. Скажем, бывший "Богдан" не имел откидного пандуса. Обновленный автобус будет его иметь в средних дверях, поскольку в городе прогнозируют увеличение людей на креслах с колесами.

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Ожидается, что новый-старый автобус выйдет на маршрут уже в феврале. Работа будет выполнена качественно: мастера уверяют, что пассажирская машина прослужит городу минимум с десять лет.

Фото: Винницкая транспортная компания