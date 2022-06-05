Бывший автомобильный завод удалось продать в четвертый раз.

Производственные площади завода “Богдан-Моторз” (ГП “АСЗ №2”) в Черкассах продали на аукционе на прошлой неделе с четвертой попытки.

Завод “Богдан” был признан банкротом, а его имущество в Черкассах (цеха по улице Чигиринской) и Луцке выставили на продажу. Торги проходили трижды, однако только в четвертый раз – успешно.

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Наибольшую цену за завод-банкрот предложил акционерный банк “Укрэксимбанк”, который на 100% принадлежит государству и руководствуется Кабинетом Министров. При стартовой цене в 45 миллионов гривен “Укрэксимбанк” предложил 51 миллион гривен.

Автосборочные заводы входят в состав корпорации “Богдан”, ранее производили автобусы, троллейбусы, военные и легковые автомобили, комплектующие и другое автомобильное оборудование.