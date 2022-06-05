Колишній автомобільний завод вдалось продати на четвертий раз.

Виробничі площі заводу “Богдан-Моторз” (ДП “АСЗ №2”) у Черкасах продали на аукціоні минулого тижня з четвертої спроби.

Завод “Богдан” було визнано банкрутом, а його майно в Черкасах (цехи по вулиці Чигиринській) та Луцьку виставили на продаж. Торги відбувались тричі, однак лише на четвертий раз – успішно.

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Найбільшу ціну за завод-банкрут запропонував акціонерний банк “Укрексімбанк”, який на 100% належить державі й керується Кабінетом Міністрів. При стартовій ціні в 45 млн грн “Укрексімбанк” запропонував 51 млн грн. Для автозаводу це “смішні гроші” – 1,4 млн доларів. При цьому лише на початку його діяльності у 2008 році в черкаське підприємство було вкладено близько 150 млн доларів, потім ще вкладались гроші на модернізацію. Щоправда, зараз у завода-банкрута боргів на 6,7 млрд гривень.

Автоскладальні заводи входять до складу корпорації “Богдан”, раніше виготовляли автобуси, тролейбуси, військові та легкові автомобілі, комплектуючі та інше автомобільне обладнання.