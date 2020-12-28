За заявою кредитора відносно "Богдан Моторс" відкрито процедуру банкрутства

“Богдан Моторс” не може розрахуватись з боргами. Один з кредиторів вже подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ “АК “Богдан Моторс”.

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Це не перша справа відкрита відносно Богдан Моторс. Вже більше року у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа про оскарження договору новації, укладеної між АТ “Укрексімбанк” та АТ “АК “Богдан Моторс”.