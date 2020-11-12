"Богдан Моторс" отримав патент на систему очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів.

26 жовтня 2020 року ДП "Автоскладальний завод № 1" АТ "АК "Богдан Моторс" отримав патент на корисну модель "Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів". Патент видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" та зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей.

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В умовах пандемії COVID-19 було доцільним задуматись над тим, як запобігти швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу, тож винахідникам ДП "Автоскладальний завод № 1" вдалось знайти спосіб для очищення та знезараження поверхонь і повітря в салоні.

Суть цього способу полягає в застосуванні опромінювання ультрафіолетовими променями в транспортних засобах, і відрізняється він тим, що у салонах еквідистантно встановлюють бактерицидні рециркулятори та бактерицидні безозонові лампи ультрафіолетового опромінювання. Причому бактерицидні рециркулятори встановлюють з можливістю їх роботи у присутності пасажирів протягом усього маршруту руху транспортного засобу, а бактерицидні безозонові лампи вмикають лише тимчасово на кінцевих зупинках без присутності пасажирів як додаткове джерело опромінювання, або як основне – при вимкнених бактерицидних рециркуляторах.

Переваги бактерицидних безозонових ламп полягають у тому, що вони знешкоджують віруси, в тому числі грипу, бактерії, мікроби, цвіль, грибки, дріжджі, спори та інші інфекційні мікроорганізми. Бактерицидні рециркулятори працюватимуть безперервно під час перевезення пасажирів. Це дозволить уникнути зараження інфекцією, небезпечною для здоров’я людини, особливо в період вірусів та гострих респіраторних захворювань.

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Такі комплексні системи планують встановлювати в усіх автобусах і тролейбусах, які надалі виготовлятимуться в цехах луцького автозаводу "Богдан Моторс". Крім того, представники "Автоскладального заводу №1" наголошують, що такі системи знезараження можна використовувати і в тих транспортних засобах, які вже перебувають в експлуатації.