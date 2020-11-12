"Богдан Моторс" получил патент на систему очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств.

26 октября 2020 года ГП "Автосборочный завод № 1" АО "АК "Богдан Моторс" получил патент на полезную модель "Способ очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств". Патент выдан в соответствии с Законом Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и зарегистрирован в Государственном реестре Украины полезных моделей.

Читайте также: Украинцы сделали "маршрутку для бездорожья" – Torsus Terrastorm

В условиях пандемии COVID-19 было целесообразным задуматься над тем, как предотвратить быстрому распространению вируса в пределах транспортного средства, поэтому изобретателям ГП "Автосборочный завод № 1" удалось найти способ для очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха в салоне.

Суть этого способа заключается в применении облучения ультрафиолетовыми лучами в транспортных средствах, и отличается он тем, что в салонах эквидистантно устанавливают бактерицидные рециркуляторы и бактерицидные безозоновые лампы ультрафиолетового облучения. Причем бактерицидные рециркуляторы устанавливают с возможностью их работы в присутствии пассажиров на протяжении всего маршрута движения транспортного средства, а бактерицидные безозоновые лампы включают лишь временно на конечных остановках без присутствия пассажиров как дополнительный источник облучения, или как основной – при выключенных бактерицидных рециркуляторах.

Преимущества бактерицидных безозоновых ламп заключаются в том, что они обезвреживают вирусы, в том числе гриппа, бактерии, микробы, плесень, грибки, дрожжи, споры и другие инфекционные микроорганизмы. Бактерицидные рециркуляторы будут работать непрерывно во время перевозки пассажиров. Это позволит избежать заражения инфекцией, опасной для здоровья человека, особенно в период вирусов и острых респираторных заболеваний.

Читайте также: Как ездить в такси и маршрутках при коронавирусе

Такие комплексные системы планируют устанавливать во всех автобусах и троллейбусах, которые в дальнейшем будут изготавливаться в цехах Луцкого автозавода "Богдан Моторс". Кроме того, представители "Автосборочного завода №1" отмечают, что такие системы обеззараживания можно использовать и в тех транспортных средствах, которые уже находятся в эксплуатации.