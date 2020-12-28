По заявлению кредитора в отношении "Богдан Моторс" открыта процедура банкротства

"Богдан Моторс" не может рассчитаться с долгами. Один из кредиторов уже подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании. 23 декабря этого года Хозяйственным судом Днепропетровской области открыто производство по делу о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс".

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Это не первое дело, открытое в отношении Богдан Моторс. Уже больше года в производстве Хозяйственного суда г. Киева находится дело об обжаловании договора новации, заключенного между АО "Укрэксимбанк" и АО "АК" Богдан Моторс ".