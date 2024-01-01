Зі старого автобуса у Вінниці зроблять новий

І хоча це автобус 2013 року випуску, він невдовзі постане перед жителями й гостями міста якщо не в первісному оригінальному вигляді, то в сильно оновленому. Про повну реставрацію автобуса міського виконання розповів Вінницький бізнес-портал Vinbazar.com з посиланням на КП "Вінницька транспортна компанія".

Ознаки глибокого оновлення вже добре видно на фотознімках – робота кипить. Зовнішній вигляд схожий на колишнього "Богдана", який "встиг перевезти мільйони пасажирів з часу виходу на маршрут". А ось всередині ще роботи трохи є.

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"Каркас салону зробила інша організація, а майстри тролейбусного депо займаються його складанням. Наразі закінчили зовнішні роботи. Особливу увагу приділили навісній системі, адже до неї кріпиться оновлене начиння. Обробили каркас стійкими до корозії матеріалами", – повідомляє бізнес-портал.

Нині фахівці трамвайно-тролейбусного депо КП "Вінницька транспортна компанія" ведуть внутрішні роботи. Тут має стояти удосконалена система вентиляції й опалення. Оновлять поручні, зроблять сучасне освітлення. Вже на фінішному етапі змонтують інформаційне табло та встановлять валідатори.

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"Відновили мости, зашили підлогу фанерою, поставили пластикові борти, капітально відремонтували двигун, коробку передач. Замінили електропроводку, відновили гідравлічну та пневмосистеми. Замінили оливи, запускали двигун – працює відмінно", – розповідає майстер по ремонту рухомого складу транспортної компанії Сергій Юник.

Відносно попередньої версії технічні зміни в конструкції будуть суттєві. Скажімо, колишній "Богдан" не мав відкидного пандуса. Оновлений автобус буде його мати в середніх дверях, оскільки в місті прогнозують збільшення людей на кріслах з колесами.

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Очікується, що новий-старий автобус вийде на маршрут вже в лютому. Робота буде виконана якісно: майстри запевняють, що пасажирська машина прослужить місту щонайменше з десять років.

Фото: Вінницька транспортна компанія