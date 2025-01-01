Кожна з восьми закуплених Вінницею мінімашин замінить 10 двірників

Малогабаритну спецтехніку Egholm Park Ranger 2155 громада закупила в лізинг. Цьому доволі активно посприяла грантова допомога Експортно-інвестиційного фонду Данії (ЕІFO), завдяки чому місто змогло заощадити на придбанні цих машин майже 14,5 мільйона гривень.

Як йдеться у повідомленні мерії Вінниці, нова спецтехніка наразі дуже актуальна через зменшення кількості мобілізованих працівників. Маючи такі машини можна пришвидшити та механізувати процес прибирання міста.

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За словами начальника згаданого вище комунального підприємства Володимира Чорновола, кожна така машина може замінити бригаду прибиральників з 10 працівників.

Фото: мерія Вінниці

Завдяки невеличким розмірам (довжина 2277, ширина 1245, висота 1987 мм) мініприбиральний комплекс легко пройде (див. відео нижче) навіть вузенькою алеєю для пішої прогулянки десь в парку чи скверику. Машина легко протиснеться навіть у вузеньку півтораметрову хвіртку.

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Машина може не тільки підмітати й збирати сміття в бак, але й висмоктувати паперові обгортки, недопалки, паперові стаканчики з-під кави тощо у важкодоступних місцях, як от під лавками, біля урн тощо. Це мінімізує залучення додаткового персоналу.

Інфографіка: Авто24

Park Ranger 2155 комплектується ефективним дизельним двигуном Perkins diesel 403J-11 потужністю 25 к.с. Машина має екологічний стандарт Stage V.

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До речі, окрім роботи на дизелі, двигун цієї моделі отримав схвалення для споживання екологічно чистого біодизеля HVO100.

Фото: мерія Вінниці

Робочий інструментарій тут брали для всесезонної роботи. В теплу пору вінницькі мінімашини працюватимуть з устаткуванням для підмітання територій, а у зимовий період – відгортатимуть сніг та оброблятимуть (див. відео нижче) пішохідні зони протиожеледними матеріалами.