На які машини Вінницький міськвиконком витратить 54 мільйони гривень

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На початку року вінничани купили армійцям 20 одиниць Toyota Hilux, тепер хочуть придбати їм 30 машин Mitsubishi L200
Це вже буде другий такий великий транш вінничан протягом першої половини 2025 року. Тоді вони придбали 20 новеньких пікапів Toyota Hilux. Той пакет техніки обійшовся скарбниці громади у 30,18 млн гривень, тобто по 1,5 млн гривень за кожну машину.
Як і минулого разу, замовником нового пакета допомоги виступив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Цього разу (23 червня 2025 р.) на платформі prozorro.gov.ua оголошено про закупівлю 30 машин. В тендерній заявці до проведення аукціону зазнгачено, що це мають бути "Автомобілі вантажні Mitsubishi L200 типу пікап або еквівалент для потреб ЗСУ та інших військових формувань".
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Це обов’язково має бути повнопривідний 4-дверний пікап на пʼять місць в салоні. Щодо потужності силового агрегата, то у вимозі зазначено, що він повинен видавати не менше 150 кінських сил, працювати разом з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Споживання пального в межах 7,6 – 10,1 літра на 100 км.
Сам аукціон заплановано провести 01 липня 2025 року зранку. Очікувана вартість всього пакета обумовлена в 54 309 990 грн з урахуванням ПДВ, тобто по 1 мільйону 810 тисяч гривень за кожну машину. Термін виконання замовлення – до 3 вересня 2025 року.