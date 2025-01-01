Mitsubishi представила новий Grandis, що є братом-близнюком кросовера від Renault

Назва Grandis спочатку використовувалася для трирядного мінівена, що продавався з 2003 по 2011 рік. Похідна від латинського слова “великий та вражаючий”, ця назва тепер належить подовженій, просторішій версії оновленого Mitsubishi ASX, який сам по собі є перейменованим Renault Captur.

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Хоча Mitsubishi додала кілька стилістичних змін, щоб виділитися на тлі свого французького аналога, новий Grandis здебільшого є просто перейменованим автомобілем. Загальний дизайн відповідає оригінальному Renault Symbioz, за винятком чорною решітки радіатора від ASX.

Також новинка від японського автовиробника має унікальні 19-дюймові легкосплавні диски та значки “Hybrid EV” на дверях. Водночас позаду автівка виглядає набагато вражаюче, ніж Symbioz, завдяки новим ліхтарям та інакшим дверцятам багажника.

Інтер'єр ідентичний версії Renault, за винятком логотипу Mitsubishi на кермі. Салон розрахований на п'ятьох осіб, а багажник вміщує від 434 до 566 літрів, залежно від положення зсувного заднього сидіння.

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Серед основних функцій – електропривод дверей багажника з дистанційним керуванням, панорамний скляний дах з електрохромним затемненням, 10,4-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та повний набір функцій допомоги водієві.

Mitsubishi Grandis доступний у версіях з м’якою та повноцінною гібридною установками. Базова версія використовує 1,3-літровий турбомотор з технологією м’якого гібрида на 140 к.с. в парі з шестиступеневою “механікою” чи семиступеневим “роботом” з подвійним зчепленням.

Водночас топовий варіант доступний з оновленою гібридною системою самозаряджання від Renault. Вона поєднує 1,8-літровий атмосферний двигун з двома електродвигунами, багаторежимною коробкою передач та літій-іонним акумулятором ємністю 1,4 кВт-год. Разом система видає 156 кінських сил. Обидва варіанти мають лише передній привід.

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Виробництво Mitsubishi Grandis відбуватиметься на заводі Renault у Вальядоліді, Іспанія, де його збиратимуть разом із Symbioz. Він поступово розгортатиметься на європейських ринках, починаючи з кінця цього року. Після цього компанія запустить в серію повністю електричний Eclipse Cross, що буде пов’язаний з Renault Scenic E-Tech.