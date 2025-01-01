Mitshubishi заполонить Європу моделями від Renault

Після оголошення про вихід з регіону у 2020 році через зростаючі збитки, компанія Mitsubishi непомітно змінила вектор діяльності. Наразі бренд розширює свою присутність по всій Європі, використовуючи свій альянс з Renault, віддаючи перевагу стратегічній ефективності, а не внутрішній розробці.

Читайте також: Mitsubishi L200 отримав 5 зірок в серії краш-тестів ANCAP

Партнерство Renault та Mitsubishi розпочалося з Mitsubishi Colt та ASX, які по суті є моделями Renault Clio та Captur з емблемами японського виробника. Наступний етап настане вже у вересні, коли дебютує повністю електричний Eclipse Cross, що буде поділяти платформу від Renault Megane E-Tech.

В кінці цього року Mitsubishi представить сімейний кросовер Grandis, заснований на Renault Symbioz. Попри це, як зазначає Carscoops, Френк Крол, генеральний директор Mitsubishi Motors Europe, розповів журналістам Auto News, що бренд планує надалі представити в Європі більше моделей власної розробки.

Мета Mitsubishi — збільшити річні європейські продажі до 75 000–80 000 одиниць, порівняно з 60 879 у 2024 році. Цей показник вже являє собою 44-відсоткове збільшення порівняно з 2023 роком, значною мірою завдяки сильним результатам Colt та ASX.

Також цікаво: В Японії створено нового виробника комерційного автотранспорту

Цікаво, що моделі японського автовиробника мають непоганий показник продажів і в Україні. За даними Укравтопром, минулого року було реалізовано понад 1,6 тис. нових легковиків марки Mitsubishi, а за перше півріччя 2025 р. – 643 одиниці.