Mitshubishi заполонит Европу моделями от Renault

После объявления о выходе из региона в 2020 году из-за растущих убытков, компания Mitsubishi незаметно изменила вектор деятельности. Сейчас бренд расширяет свое присутствие по всей Европе, используя свой альянс с Renault, отдавая предпочтение стратегической эффективности, а не внутренней разработке.

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Партнерство Renault и Mitsubishi началось с Mitsubishi Colt и ASX, которые по сути являются моделями Renault Clio и Captur с эмблемами японского производителя. Следующий этап наступит уже в сентябре, когда дебютирует полностью электрический Eclipse Cross, что будет разделять платформу от Renault Megane E-Tech.

В конце этого года Mitsubishi представит семейный кроссовер Grandis, основанный на Renault Symbioz. Несмотря на это, как отмечает Carscoops, Фрэнк Крол, генеральный директор Mitsubishi Motors Europe, рассказал журналистам Auto News, что бренд планирует в дальнейшем представить в Европе больше моделей собственной разработки.

Цель Mitsubishi - увеличить годовые европейские продажи до 75 000–80 000 единиц, по сравнению с 60 879 в 2024 году. Этот показатель уже представляет собой 44-процентное увеличение по сравнению с 2023 годом, значительной степени благодаря сильным результатам Colt и ASX.

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Интересно, что модели японского автопроизводителя имеют неплохой показатель продаж и в Украине. По данным Укравтопром, в прошлом году было реализовано более 1,6 тыс. новых легковушек марки Mitsubishi, а за первое полугодие 2025 г. – 643 единицы.