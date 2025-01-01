На базе нового Renault Master выпустили линейку автокемперов и автофургонов

Если точнее, то на базе Renault Master четвертого поколения будут дебютировать девять автофургонов и два кемпера. Такая модельная палитра специально разработана для любого образа жизни и устанавливает новый стандарт в путешествиях на автофургонах.

Премьерный показ в Дюссельдорфе запланирован с 29 августа по 7 сентября, но запуск в серийное производство абсолютно новой линейки автофургонов Ahorn на базе Renault Master четвертого поколения начнется раньше. Конкретная дата не указана, но уточнено, что это произойдет летом 2025 года.

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Начиная с нынешнего лета, Ahorn Camp станет первым брендом, который будет предлагать всю свою линейку продуктов, эксклюзивно построенную на абсолютно новом Renault Master (см. видео внизу). Изготавливаться техника будет крупносерийными партиями группой Erwin Hymer, пионером в производстве автофургонов.

Фото: Renault

Уже объявлено, что автомобили будут продаваться через собственные филиалы Ahorn Camp и разветвленную европейскую сеть дилеров Renault Pro+. Это будут машины с лучшей в своем классе топливной эффективностью и низким уровнем выбросов благодаря хорошей аэродинамике и эффективным дизельным двигателям Blue dCi, мощностью от 130 до 170 л.с.

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Силовой агрегат сопряжен с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Она понравится водителям тем, что обеспечивает более плавное и отзывчивое управление. Впрочем, передовые системы помощи водителю (ADAS) и новая интеллектуальная тормозная система также заслуживают внимания и уважения.

Фото: Renault

Также водителю предлагается обновленная кабина с новыми эргономичными сиденьями, высокотехнологичной мультимедийной системой с интеллектуальным подключением и оригинальной камерой заднего обзора Renault.

Уже озвучены цены – они на кемперы начинаются от 52 800 евро, а на фургоны – от 58 900 евро.