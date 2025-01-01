На базі нового Renault Master випустили лінійку автокемперів та автофургонів

Якщо точніше, то на базі Renault Master четвертого покоління дебютуватимуть дев'ять автофургонів та два кемпери. Така модельна палітра спеціально розроблена для будь-якого способу життя та встановлює новий стандарт у подорожах на автофургонах.

Прем'єрний показ у Дюссельдорфі заплановано з 29 серпня по 7 вересня, але запуск у серійне виробництво абсолютно нової лінійки автофургонів Ahorn на базі Renault Master четвертого покоління розпочнеться раніше. Конкретну дату не вказано, але уточнено, що це станеться влітку 2025 року.

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Починаючи з нинішнього літа, Ahorn Camp стане першим брендом, який пропонуватиме всю свою лінійку продуктів, ексклюзивно побудовану на абсолютно новому Renault Master (див. відео внизу). Виготовлятиметься техніка великосерійними партіями групою Erwin Hymer, піонером у виробництві автофургонів.

Фото: Renault

Вже оголошено, що автомобілі продаватимуться через власні філії Ahorn Camp та розгалужену європейську мережу дилерів Renault Pro+. Це будуть машини з найкращою у своєму класі паливною ефективністю та низьким рівнем викидів завдяки гарній аеродинаміці та ефективним дизельним двигунам Blue dCi, потужністю від 130 до 170 к.с.

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Силовий агрегат поєднаний з новою 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Вона сподобається водіям тим, що забезпечує плавніше та чутливіше керування. Втім, передові системи допомоги водієві (ADAS) та нова інтелектуальна гальмівна система також заслуговують уваги та поваги.

Фото: Renault

Також водієві пропонується оновлена кабіна з новими ергономічними сидіннями, високотехнологічною мультимедійною системою з інтелектуальним підключенням та оригінальною камерою заднього огляду Renault.

Вже озвучено ціни – вони починаються від 52 800 євро, а на автофургони – від 58 900 євро.