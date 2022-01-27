Компанія Renault поділилась планами електрифікації у найближче десятиліття, до кінця якого стане повністю електричним. Масштабна стратегія, на жаль, майже не торкається нашого ринку.

Французький бренд вже зараз має широку лінійку електромобілів та гібридів на ринках країн Західної Європи. Шість із дюжини моделей марки – чисті електрокари, решта гібриди. Renault навіть заявляє про лідерство на європейському ринку в сегменті електромобілів, в той час, як в Україні, яку відносить до європейського регіону, не продає жодної електричної моделі.

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У ході спеціальної прес-конференції, присвяченої електрифікації бренду, спікери компанії Renault говорили про нові платформи для електромобілів та нові силові установки, розділені за ціною – передбачено дві категорії: доступні та високопродуктивні. Вони почнуть заповнювати лінійку виробника вже цього року, а до 2025-го їх буде 14. Далі – більше. Renault активно інвестує в акумуляторні технології та розраховує подвоїти енергоефективність батарей, зберігаючи їх компактність та ціновий рівень. Наводиться приклад тягової батареї хетчбека Renault Zoe, який дебютував з блоком ємністю 22 кВт*год, а зараз має 52 кВт*год при тих же масово-габаритних якостях акумуляторного блоку. А з наступної декади, після 2030 року, компанія широко використовуватиме вже твердотільні акумулятори. Вони призначені для електромобілів наступного покоління. І це той час, коли електромобілі Renault можуть з’явитись в Україні.

Відповідаючи на запитання Auto24 про появу на нашому ринку електромобілів Renault, експерти компанії Бруно Ванель та Філіпп Брюне зазначили, що ситуація в Україні не сприяє появі в лінійці електромобілів. Зокрема, вкрай слабка зарядна інфраструктура, відсутність державної підтримки електромобілям тощо. Тому, попри досить помітний попит на електромобілі в Україні та традиційно сильні позиції французького бренду на нашому ринку, ми можемо розраховувати лише на “одну нішеву модель з топового сегменту”. Відтак, доступних масових електрокарів у офіційних дилерів Renault не буде, і мова про найближчі десять років. Зате буде дорога і розкішна електрична модель. Яка саме, та коли вона з’явиться, – представники компанії не розкрили.

Слайди з презентації Renault / Renault