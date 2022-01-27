Французский бренд поделился планами электрификации на ближайшее десятилетие к концу которого он станет полностью электрическим. Масштабная стратегия, к сожалению, почти не затрагивает наш рынок.

У французского бренда уже сейчас широкая линейка электромобилей и гибридов на рынках стран Западной Европы. Шесть из дюжины моделей марки – чистые электрокары, остальные – гибриды. Renault даже заявляет о лидерстве на европейском рынке в сегменте электромобилей, в то время как в Украине, относящейся к европейскому региону, не продает ни одной электрической модели.

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В ходе специальной пресс-конференции, посвященной электрификации бренда, спикеры компании Renault говорили о новых платформах для электромобилей и новых силовых установках, разделенных по цене – предусмотрены две категории: доступные и высокопроизводительные. Они начнут заполнять линейку производителя уже в этом году, а к 2025 году их будет 14. Дальше – больше. Renault активно инвестирует в аккумуляторные технологии и рассчитывает удвоить энергоэффективность батарей, сохраняя их компактность и ценовой уровень. Приводится пример тяговой батареи хэтчбека Renault Zoe, дебютировавшего с блоком емкостью 22 кВт*ч, а теперь имеющего 52 кВт*ч при тех же массово-габаритных качествах аккумуляторного блока. А со следующей декады, после 2030 года, компания будет широко использовать уже твердотельные аккумуляторы. Они предназначены для электромобилей следующего поколения. И это время, когда электромобили Renault могут появиться в Украине.

Отвечая на вопрос Auto24 о появлении на нашем рынке электромобилей Renault эксперты компании Бруно Ванель и Филипп Брюне отметили, что ситуация в Украине не способствует появлению в линейке электромобилей. В частности, крайне слабая зарядная инфраструктура, отсутствие государственной поддержки электромобилям. Поэтому, несмотря на довольно заметный спрос на электромобили в Украине и традиционно сильные позиции французского бренда на нашем рынке, мы можем рассчитывать только на одну нишевую модель из топового сегмента. Следовательно, доступных массовых электрокаров у официальных дилеров Renault не будет, и речь идет о ближайших десяти годах. Зато будет дорогостоящая и роскошная электрическая модель. Какая именно, и когда она появится, представители компании не раскрыли.

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