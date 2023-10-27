Спільно розроблений Renault і Valeo електродвигун під назвою E7A перцюватиме від 800 вольт і видаватиме 200 кВт потужності. Нові технології дозволили зробити його на 30% компактнішим.

Компанія Renault вперше запровадила синхронні двигуни з електричним збудженням (EESM) у серійних автомобілях, представивши ZOE у 2012 році. Завдяки цьому ноу-хау компанія може постачати архітектуру «все в одному» для нового двигуна E7A (щоб зробити його на 30% компактнішим).

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У новинці застосовується технологія ротора без рідкісноземельних елементів (щоб зменшити викиди вуглецю на 30%). Використовуючи обертовий ротор замість постійних магнітів, Renault покращує потужність двигуна, захищає ланцюжок поставок і уникає залежності від країн, які виробляють рідкоземельні елементи та магніти.

Новий двигун також допоможе скоротити час заряджання батареї, оскільки система буде побудована на 800 вольт замість 400 вольт, що є стандартом сьогодні. А статор від Valeo підвищить потужність і ефективність. Новий двигун E7A буде вивільняти до 200 кВт (272 к.с.).

Масове виробництво цього двигуна нового покоління розпочнеться на заводі Renault Group Cléon наприкінці 2027 року.