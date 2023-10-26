Renault інвестує 3 мільярди євро у випуск восьми нових моделей за межами Європи, включаючи п’ять автомобілів із сегментів C і D.

Нова модульна платформа Renault Group, яка є надзвичайно гнучкою та багатоенергетичною, призначена для чотирьох різних регіонів: Латинської Америки, Північної Африки, Туреччини та Індії. Платформа компактної модульної архітектури (CMA), призначена для сегментів D і E, заснована в Південній Кореї у партнерстві з Geely.

Результатом нової програми має бути подвоєння чистого доходу від кожного проданого автомобіля за межами Європи до 2027 року порівняно з 2019 роком.

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Renault Niagara Concept ідеально втілює сучасний дух бренду для міжнародних ринків. Він анонсує наступне покоління моделей Renault, які будуть представлені за межами Європи до 2027 року. Усі вони матимуть ДНК Renault, але відповідатимуть потребам місцевих клієнтів.

Kardian – перша з восьми серійних моделей, які будуть представлені в рамках нової експансії на закордонні ринки.

Renault Kardian

Renault є найбільш продаваним французьким автомобільним брендом у світі з 43% міжнародних продажів, загалом 634 124 одиниць у 2022 році. П’ять із десяти найбільших ринків минулого року були за межами Європи: Бразилія (№2), Туреччина (№4), Індія (№5), Південна Корея (№8) і Колумбія (№9). Насправді Renault має історичні та лояльні стосунки з мережею з понад 4000 дилерських центрів за межами Європи. Бренд також збільшив свій міжнародний слід завдяки трьом інженерним центрам і чотирьом дизайнерським центрам, у тому числі одному в Бразилії. Сьогодні 35 000 талантів працюють на бренд Renault за межами Європи.

Як і в Європі, бренд збалансує свій міжнародний сегмент сегменту завдяки наступу п’яти нових продуктів сегментів C і D. Водночас він зміцнить свої позиції в сегменті В за допомогою Kardian, який наступного року вийде на ринок Латинської Америки та Марокко.

Зменшення викидів CO 2 для майбутніх автомобілів також є важливою метою цього плану. Це буде досягнуто спочатку за допомогою гібридних силових агрегатів для майбутньої лінійки, а також із запровадженням електричних моделей E-Tech у кількох країнах за межами Європи, як-от Megane E-Tech Electric, який уже доступний у Бразилії та Туреччині. Таким чином, Renault прагне до 2027 року продати за межі Європи один автомобіль з трьох з електричною або гібридною версією.

Щоб бути ще більш конкурентоспроможними та максимізувати синергію між глобальними регіонами, Renault адаптує свою пропозицію завдяки новій модульній платформі Renault Group із міжнародним масштабом. Ця платформа буде збиратися в чотирьох промислових регіонах: Латинській Америці, Туреччині, Марокко та Індії. Він містить регульовану та гнучку архітектуру, яка забезпечує велику різноманітність щодо:

Довжина транспортного засобу від 4 до 5 метрів

Колісні бази, 4 варіанти від 2,6 до 3 метрів

Задні блоки з 3 довжинами

Джерела енергії та нові силові агрегати, спрямовані на підвищення ефективності щодо споживання та викидів CO2: ICE, flex Fuel (E100), LPG, удосконалений м’який гібрид (48 В) і повний гібрид, для переднього та повного приводу.

Надзвичайна універсальність цієї платформи дозволить пропонувати клієнтам дуже різні кузова та силуети.

Щоб продемонструвати різноманітність транспортних засобів, заснованих на цій новій платформі Renault Group, компанія показала Kardian, компактний позашляховик B-сегменту, і Niagara Concept, пікап із новою гібридною технологією повного приводу E‑Tech. Ця платформа матиме переваги від останнього покоління електричних та електронних архітектур, сумісних з усіма поточними правилами, а також з майбутніми.

Платформа CMA – Compact Modular Architecture – базується на партнерстві, яке Renault Group і Geely Holding Group підписали в 2022 році. Платформа використовуватиметься для високоякісних моделей сегментів D і E, з двома та повним приводом, і доступна в більшості випадків з гібридними силовими агрегатами. Ці транспортні засоби будуть розроблені інженерним центром, розташованим у Сеулі, і виготовлені на заводі в Пусані. Перший автомобіль Renault Korea Motors, розроблений на цій платформі, буде представлено в наступному році.

З Niagara Concept бренд робить новий крок у міжнародній історії Renault, привносячи свіжість і сучасність. Завдяки своїй яскравій індивідуальності, пишним і абсолютно сучасним лініям, цей концепт є уявленням про стиль майбутньої лінійки Renault, яка буде побудована на новій модульній платформі Renault Group. Концепція Niagara є міцною та міцною, витонченою та наповненою технологіями водночас. Це спонукає подорожувати без обмежень.

Renault Niagara Concept

Завдяки своїм витонченим вигинам і виточеним деталям, він втілює цінності Renault і відображає його нову мову дизайну, яка є емоційною та технологічною. Решітка міцна і водночас сучасна. Його вирізали як мінеральне тіло з унікальним 3D-ефектом. Літери, що формують назву Renault, мають «піксельне мистецтво», в основному натхненне поп-культурою. Ліхтарі у формі брови живі, виразні та безперечно технологічні.

Концепція Niagara створена для їзди в найекстремальніших умовах завдяки видатній протизаплідній пластині передньої частини, надзвичайно високому кліренсу, довгоходовій підвісці та значним переднім і заднім кутам нахилу. Він випромінює найсильніші коди світу пікапів.

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Niagara Concept вкрита камуфляжем, навіяним лініями та візерунками логотипу бренду. Кольори підкреслюють багатогранність автомобіля: зелені крапки символізують пригоди, жовті — символи спортивного автомобіля, світло-сірі — технічність і чорний фон — потужність.