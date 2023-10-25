Renault Kardian — це компактний міський автомобіль сегмента B, в основі якого лежить ДНК Renault, як у стилі, так і в обладнанні. Його передня частина демонструє нову стилістичну ідентичність бренду з логотипом «Nouvel’R» і новим візерунком освітлення.

Запуск Kardian знаменує собою ще один крок у стратегічному плані Renaulution – початок фази «Оновлення» на міжнародних ринках Renault. Ця абсолютно нова модель є першою в повній лінійці автомобілів з міжнародним фокусом, що ілюструє нову стратегію бренду для неєвропейських ринків. Розроблена відповідно до очікувань ринку, ця модель надійде в продаж спочатку у Латинській Америці, а потім на інші неєвропейські ринки.

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Новий Kardian може похвалитися інноваціями та функціями, які зазвичай зарезервовані для автомобілів вищого сегменту – 17-дюймовими дисками, високою консоллю з перемикачем передач «e-shifter», а також налаштуваннями MULTI‑SENSE, що пропонують різні режими водіння та вісім варіантів зовнішнього освітлення. Renault Kardian також оснащений шістьма подушками безпеки, а також 13 удосконаленими системами допомоги водієві (ADAS), такими як система попередження про сліпі зони та система мультиоб’єктивної камери.

Kardian відкриває нову модульну та універсальну платформу Renault, яка дозволить розробити різноманітний асортимент моделей для ряду неєвропейських ринків. На момент запуску Kardian представить інноваційну механічну комбінацію в Південній Америці.

Kardian буде представлений з 1,0-літровим трициліндровим двигуном із турбонаддувом потужністю 125 к.с. і прямим уприскуванням 220 Нм у поєднанні з автоматичною коробкою передач Efficient Dual Clutch (EDC).

Завдяки своїй давній промисловій присутності в кількох регіонах по всьому світу Renault вироблятиме Kardian спочатку на заводі в Куритибі в Бразилії, а потім на заводі в Касабланці (SOMACA) у Марокко.