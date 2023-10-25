Renault Kardian – это компактный городской автомобиль сегмента B, в основе которого лежит ДНК Renault, как в стиле, так и в оборудовании. Его передняя часть демонстрирует новую стилистическую идентичность бренда с логотипом "Nouvel'R" и новым узором освещения.

Запуск Кардиан знаменует собой еще один шаг в стратегическом плане Renaulution – начало фазы "Обновления" на международных рынках Renault. Эта совершенно новая модель является первой в полной линейке автомобилей с международным фокусом, иллюстрирующим новую стратегию бренда для неевропейских рынков. Разработанная в соответствии с ожиданиями рынка, эта модель поступит в продажу сначала в Латинской Америке, а затем на другие неевропейские рынки.

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Новый Kardian может похвастаться инновациями и функциями, обычно зарезервированными для автомобилей высшего сегмента – 17-дюймовыми дисками, высокой консолью с переключателем передач «e-shifter», а также настройками MULTI-SENSE, предлагающими различные режимы вождения и восемь вариантов внешнего освещения. Renault Kardian также оснащен шестью подушками безопасности, а также 13 усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS), такими как система предупреждения о слепых зонах и мультиобъективной камере.

Kardian открывает новую модульную и универсальную платформу Renault, которая позволит разработать широкий ассортимент моделей ряду неевропейских рынков. К моменту запуска Kardian представит инновационную механическую коробку передач в Южной Америке.

Kardian будет представлен с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 125 л. и прямым впрыском 220 Нм в сочетании с автоматической коробкой Efficient Dual Clutch (EDC).

Благодаря своему давнему промышленному присутствию в нескольких регионах по всему миру Renault будет производить Kardian сначала на заводе в Куритибе в Бразилии, а затем на заводе в Касабланке (SOMACA) в Марокко.